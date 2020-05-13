Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da vaka sayısı 15 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya’da koronavirüs (COVID-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde son 24 saatte 689 kişide COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 15 bin 438’e yükseldiğini açıkladı.
Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.
Yurianto, ölenlerin sayısının 21 artarak bin 28’e, iyileşenlerin sayısının ise 224 artarak, 3 bin 287’ye çıktığını ifade etti.
Vakalar, başkent Cakarta’da 5 bin 554’e, Doğu Cava’da bin 772’ye, Batı Cava’da bin 556’ya ve Bali’de 332’e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:09
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