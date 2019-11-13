Dünya
Endonezya'da polis merkezine bombalı intihar saldırısı13 Kasım 2019 Çarşamba 07:02 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 07:45
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine bombalı intihar saldırısı düzenlendi.
Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan’da yelekli iki şüphelinin Medan Polis Merkezi otoparkı girişinde bombalı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.
Saldırganların patlamayla olay yerinde öldüğü tahmin edilirken, yetkililer saldırıyı yapanların durumuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Saldırının gerçekleştiği polis merkezinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Sumatra Adası polis merkezi intihar saldırısı Endonezya