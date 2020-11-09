Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya’da Merapi paniği: 500’den fazla kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Endonezya’da alarm seviyesinin yükseltildiği Merapi Yanardağı çevresinde yaşayan 500’den fazla kişi tahliye edildi.
Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.
Alarm seviyesi yükseltilen yanardağın çevresinde yaşayan 500’den fazla kişi tahliye edildi.
Glagah Harjo köyüne sığınan Endonezyalılar, COVID-19 kontrollerinden geçirilerek sağlık desteği alıyor.
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