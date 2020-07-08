Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısının bin 853 artışla 68 bin 79’a yükseldiğini açıkladı.

Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yurianto, hayatını kaybedenlerin 50 artarak 3 bin 359’a, iyileşenlerin sayısının da 800 artarak 31 bin 585’e ulaştığını kaydetti.

Ülke genelinde geçen ay başında tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından zaman zaman virüs bulaşanların sayısında yüksek artış yaşandığı görülüyor.