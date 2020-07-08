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Endonezya’da koronavirüs vaka sayısında rekor artış
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı son 24 saatte bin 853 arttı.
Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülke genelinde COVID-19 tespit edilen kişi sayısının bin 853 artışla 68 bin 79’a yükseldiğini açıkladı.
Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Yurianto, hayatını kaybedenlerin 50 artarak 3 bin 359’a, iyileşenlerin sayısının da 800 artarak 31 bin 585’e ulaştığını kaydetti.
Ülke genelinde geçen ay başında tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasının ardından zaman zaman virüs bulaşanların sayısında yüksek artış yaşandığı görülüyor.
Etiketler: endonezya'da koronavirüsSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 15:16
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