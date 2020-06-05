Salgının ilk ortaya çıktığı 2 Mart’tan bu yana vaka ve can kaybı sayılarının halen belli bir oranda devam ettiği ülkede, ekonomik ve sosyal hayatı yeni normal kapsamında yeniden canlandırma girişimleri başladı.

Öncelikli olarak vaka yoğunluğunun az olduğu 102 bölge ve kentte turizm alanları, ibadethane, iş yerleri ve toplu ulaşımın yeniden faaliyete geçmesine izin verildi.

Salgının yayılımına karşı tüm alanlarda sağlık protokollerine uyulmasının önemini vurgulayan hükümet yetkilileri, vakaların artması durumunda bölge idarelerini kısıtlamaların tekrar yürürlüğe girmesi konusunda uyardı.

Yeni normalin uygulanması için ordu görevlendirildi

Ülke genelinde başlıca vaka yoğunluğunun olduğu 25 şehirde polis ve askerden oluşan yaklaşık 350 bin kişilik güvenlik gücü, yeni normalin uygulanmasını denetleyecek.

Güvenlik güçleri, kamu alanlarında sosyal mesafe ve maske kullanımının denetlenmesinin yanı sıra alışveriş merkezleri ve tren istasyonlarında da yeni düzeninin sağlanması için kontroller yapacak.

Toplu ulaşımda maske zorunlu

Yeni dönemde maksimum yüzde 40 kapasite ile hizmet verecek restoran ve kafe çalışanlarının maske, eldiven ve siperlik kullanması zorunlu olacak.

Alışveriş merkezleri çalışanları için de maske, eldiven ve siperlik kullanımının zorunluğu olduğu yeni süreçte, ateş ölçümü yapılan sınırlı sayıdaki ziyaretçilerin alışveriş merkezlerinde maskeli olarak dolaşımını izin verilecek.

Trende ve istasyonlarda yolcuların maske ve siperlik kullanımı zorunlu olurken, taksi, otobüs ve hafif raylı sistem araçları gibi toplu ulaşımda da maske zorunluluğu bulu nuyor.

Okullar yıl sonu açılabilir

Ülke genelinde okulların resmi eğitim ve öğretim takvimine göre 13 Temmuz’da açılacağı açıklamasına karşı Endonezya Öğretmenler Birliği (PGRI), hükümete, yüz yüze eğitimin şu aşamada riskli olduğu çağrısında bulunuyor.

Salgın döneminde okulları açıp tekrar kapatan Güney Kore ve Danimarka örneğinden ders çıkartılması gerektiğini belirten PGRI ayrıca, okulların açılması konusunda kendilerine danışılmamasını eleştiriyor.

İnsani Gelişme ve Kültür Koordinasyon Bakanı Muhadjir Effendy de son açıklamasında, salgın durumuna göre okulların yıl sonu veya yeni yılda açılma ihtimali olduğu bilgisini paylaşarak, bu durumda uzaktan eğitimin sürebileceğini ifade etti.

Öte yandan, iç hat seferlerinin, bu ay başında, gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla belirli noktalara yapılmasına izin verilmesine karşın, yolculardan kaynaklı sağlık protokollerindeki eksiklikler nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Lion Havayolları, aksaklıklar nedeniyle ertelenen seferlerine bugün yeniden başlarken, yetkililer, seyahat sertifikası ve diğer gerekli evrakların uçuş öncesi hazır olması konusunda uyarıda bulunuyor.

Cakarta’da haziran ayı sıkı kontrollü "geçiş dönemi" olacak

Başkent Cakarta’da 10 Nisan’dan bu yana yürürlükte olan bazı kısıtlamaların haziran ayı boyunca "geçiş dönemi" olarak uzatılması kararı alınırken, özellikle vakaların yoğun olduğu 66 yerleşim alanında sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Camilerin bugün toplu ibadete açıldığı başkentte, toplu ulaşım ve iş yerleri maksimum yüzde 50 kapasite ile 8 Haziran’da yeniden faaliyete geçecek.

Alışveriş merkezi gibi kapalı alanda olmayan restoranların da 8 Haziran’da açılacağı Cakarta’da, alışve riş merkezleri, müzeler, spor salonları ve hayvanat bahçelerinin de 21 Haziran’a kadar kademeli olarak açılması bekleniyor.

Bu arada Cakarta Valiliği, şu ana kadar halka 20 milyon ücretsiz maske dağıtıldığı bilgisini paylaşarak, dışarıda maskesiz dolaşanlara 250 bin rupiah (yaklaşık 18 dolar) para cezası kesileceği uyarısında bulundu.

Salgının 34 eyaletin tamamında görüldüğü Endonezya’da hükümet, haziran ve temmuz ayındaki kademeli geçişlerle ağustos ayı başında ekonominin tam kapasiteyle yeniden faaliyete geçmiş olmasını bekliyor.

Ülkede, bugüne kadar 28 bin 818 kişi COVİD-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 1721'e ulaştı, 8 bin 892 kişi iyileşti.