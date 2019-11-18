Endonezya'da Ulusal Emniyet Sözcüsü Dedi Prasetyo, Medan'da 13 Kasım'da polis merkezine düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Prasetyo, olayla ilgili 7 eyalette terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan Jemaah Ansharut Daulah örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen 43 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Prasetyo, operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı, kesici ve delici alet ile örgütsel doküman ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Medan'ın kuzeyindeki Hamparan Perak köyünde cumartesi günü düzenlenen operasyonda da saldırıda kullanılan bombayı hazırladıkları iddia edilen 2 kişinin de ölü olarak ele geçirildiği belirtilmişti.

Medan'daki polis merkezinin otoparkında intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA