Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar, kötü ruhları kovduğuna inanılan gösteri öncesinde hazırlık yapan iki ayrı grup, ellerindeki silahları kullanarak birbirleriyle mücadele ederek gösteri sonunda silahlarını yaktılar.
Kaynak: AA
Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar 8 Mart "Sessizlik Günü" öncesinde yüzlerce yıldır devam etmekte olan geleneksel ateş savaşları adlı gösteriler sergiledi.
Endonezya'da yaşayan Hindistanlılar, kötü ruhları kovduğuna inanılan gösteri öncesinde hazırlık yapan iki ayrı grup, ellerindeki silahları kullanarak birbirleriyle mücadele ederek gösteri sonunda silahlarını yaktılar.
Kaynak: AA