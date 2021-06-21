Endonezya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre son 24 saatte 14 bin 536 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 294 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 4 bin 445'e yükselirken salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 956'ya çıktı.

Hastanelerde yüzde 80 doluluk

Güneydoğu Asya’da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’da, hastane yataklarında doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığı bilgisi verildi.

12,3 milyon kişi 2 doz aşılandı

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 bin 233 artarak 1 milyon 801 bin 761’e çıktı.​​​​​​​

Ülkede şimdiye kadar iki doz aşı yapılan kişi sayısı 12,3 milyon, tek doz aşılanan kişi sayısı ise 10,9 milyon olarak kayıtlara geçti.