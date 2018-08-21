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Endonezya'da depremler 506 can aldı

Endonezya Lombok Adası'nda meydana gelen depremlerde 506 kişi hayatını kaybetti.

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Endonezyada depremler 506 can aldı

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda iki haftada meydana gelen depremlerde 506 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Depremlerde yaklaşık 75 bin evin hasar gördüğünü belirten Nugroho, 431 bin 436 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Adada 5 Ağustos'ta 7 büyüklüğündeki depremden sonra iki gün önce 6,3 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Lombok Adası'nda 15 günde 800'den fazla artçı deprem kaydedildi.

Enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, deprem
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