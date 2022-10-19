Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da cami kubbesi yangında çöktü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, tadilat halindeki bir camide yangın çıktı. Caminin kubbesi saniyeler içinde çöktü. Polis, yangının nedenini araştırıyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki İslami Merkez Camii'nin kubbesi, alevler arasında gözden kayboldu.
Bir süredir tadilatı devam eden camide, bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
Alevlerin caminin üst kısımlarına kadar yükselmesi, kubbenin çökmesine yol açtı.
Sosyal medyada, caminin içinden çekilen görüntüler de paylaşıldı.
Küçük alev toplarının caminin dört bir yanına sıçradığı görüldü.
Olay esnasında camide çalışan 4 işçi, sorgulanmak üzere kuzey Cakarta polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Endonezya
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