Yerel basındaki haberlere göre, 26 Mayıs Perşembe günü Endonezya Makassar’daki Paotere Limanı’ndan hareket eden bot, dün alabora oldu.

Batan botta 43 kişinin bulunduğu ve bazı yolcuların yardım botları ile kurtarılarak yakındaki Banjarmasin ve Jeneponto şehirlerine taşındığı ifade edildi.

Yetkililer, kazaya kötü hava şartlarının ve yakıt eksikliğinin yol açmış olabileceğini aktarırken kayıp 26 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.