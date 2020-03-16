Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk bilgilere göre can kaybı da yaşanmadı.
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Kodi-Sumba bölgesinin 147 kilometre güneybatısında olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı.
Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Etiketler: Endonezya deprem tsunami Endonezya DepremSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 06:25
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