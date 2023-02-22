Türkiye ve Suriye'de yıkıma yol açan depremler sonrası Hatay'ı ziyaret eden Bakan Effendy, Türkiye ve Türk halkının bu faciadan daha güçlü çıkacağını dile getirerek "Türk halkının yanındayız ve onların hissettikleri bizim de hissettiklerimizdir." ifadesini kullandı.

Tüm uluslararası kuruluşları depremzedeler için gerekli yardımı yapmaya çağıran Effendy, bunun bir "insanlık meselesi" olduğunu vurguladı.

Effendy, ziyareti sırasında Endonezya'dan Türkiye'ye gönderilen insani yardımları teslim etti.

Endonezya'nın tarihinin en büyük insani yardımını yaptığını kaydeden Effendy, bu kapsamda 250'den fazla personel, 110 tondan fazla insani yardım malzemesi ve 50 konteyner hazır gıdanın yanı sıra bir sahra hastanesi ve depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılayan 2 mutfak gönderdiklerini aktardı.

Gıda ve lojistik malzemesi bulunan 4 uçak dolusu 140 ton yardım malzemesi, dün Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Endonezya'dan yola çıkarılmıştı.