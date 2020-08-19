Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Endonezya art arda iki depremle sarsıldı
[Harita: TRT Haber]
Endonezya'da, 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Endonezya'da, Sumatra Adası'nın güneyinde 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bengkulu bölgesi, 6 dakika içinde iki depremle sarsıldı.
Depreme ilişkin herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi. Deprem sonrası tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya, sismik ve volkanik aktivitelerin sıklıkla görüldüğü bir bölgede yer alıyor.
Etiketler: Endonezya DepremSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 04:35
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