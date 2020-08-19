Endonezya'da, Sumatra Adası'nın güneyinde 6,8 ve 6,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bengkulu bölgesi, 6 dakika içinde iki depremle sarsıldı.

Depreme ilişkin herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmedi. Deprem sonrası tsunami uyarısı da yapılmadı.

Endonezya, sismik ve volkanik aktivitelerin sıklıkla görüldüğü bir bölgede yer alıyor.