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Dünya
AA 06.01.2025 00:20

El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından alınan ilk bilgilere göre ölen ya da yaralanan yok.

El Salvador'da 6,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün La Libertad kentine 50 kilometre mesafedeki Pasifik Okyanusu'nda olduğunu açıkladı.

Derinliği 49,5 kilometre kaydedilen depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu belirtildi.

Komşu ülkelerden de hissedildi

Deprem komşu ülkeler Guatemala ve Nikaragua'da da hissedildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, "Bu sabah meydana gelen şiddetli depremin ardından, ülkemizin tüm bölgelerinden raporlar hazırlıyoruz. Görünüşe göre herhangi bir can ya da mal kaybı yok" ifadesini kullandı.

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