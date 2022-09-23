Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’nun yayımladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimlerini 20 Kasım’a çektiği belirtildi.

Kararnamede, 2023'ün ilk çeyreğinde yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin, milletvekili, senato ve belediye seçimleri ile aynı gün yapılarak gereksiz seçim maliyetlerinden kaçınılmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mbasogo’nun 6. kez aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.

Mbasogo’nun yerine oğlu Teodoro Nguema Obiang Mangue’nin aday olacağı ülkede tartışılan konular arasında yer alıyor.