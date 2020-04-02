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Ekvador'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı
[Fotoğraf: AA]
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (COVID-19) ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 3 bin 163'e ulaştı.
Öte yandan 11 aylık olan 4 bebekte COVID-19 tespit edilirken 1-4 ile 5-19 yaş aralığında da 37 vaka ortaya çıktı.
Etiketler: vaka sayı arttı koronavirüsSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 23:09
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