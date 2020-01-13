Dünya
Ekvador'da La Cumbre Yanardağı patladı13 Ocak 2020 Pazartesi 21:27 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 23:01
Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda bulunan La Cumbre Yanardağı, 2 yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladı.
Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi.
1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.
İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: La Cumbre Yanardağı Ekvador