Ekvador'da 6 cezaevinde 57 gardiyan ve 7 polis rehin alındı

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, Ekvador'da 6 hapishanedeki mahkumların 57 gardiyan ile 7 polisi zorla alıkoyduğu belirtilerek, polis ve askeri birliklerin 30 Ağustos'ta Anda Latacunga'daki hapishaneye yaptığı baskına tepki olarak bu eylemin yapıldığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Juan Zapata da basına yaptığı açıklamada, tüm gardiyan ve polislerin Cuenca hapishanesinde tutulduğunu belirterek "Bu olay, polisin şiddet eylemlerinde kullanılan yasaklı aletlere el koyması nedeniyle kamu güçlerine karşı yapılan bir eylemdir. Kamu çalışanlarımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Cuenca Hapishanesinden sosyal medyaya servis edildiği ileri sürülen videolarda, polis ve gardiyanların kendilerinin serbest bırakılması için hükümete çözüm çağrısında bulunduğu belirtildi.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, gardiyan ve polislerin kurtarılması için güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyona hazırlandığı öne sürüldü.

Öte yandan başkent Kito'daki Virgilio Guerrero Hapishanesinde de bir isyan girişiminin olduğu, ikinci ve üçüncü katın ateşe verildiği ancak itfaiyenin vaktinde yaptığı müdahale sonucu yangının söndürüldüğü kaydedildi.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu hapishanelerden And Latacunga'ya operasyon düzenleyen polis ve askeri birlikler, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeye el koymuştu.

Operasyonun ardından cezaevindeki çete liderleri güvenlik amaçlı başka hapishanelere nakledilmişti.

Olayın ardından başkent Kito'nun merkezinde 8 saat arayla bomba yüklü 2 araç patlatılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Ekvador'da uyuşturucu çeteleri

Peru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.