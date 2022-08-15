Pazar günü meydana gelen patlamada en az beş kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

Ekvador İçişleri Bakanı, bunun suç çetelerinin hükümete karşı bir "savaş ilanı" olduğunu söyledi.

Komşu Peru ve Kolombiya'dan kokain kaçakçılığı rotası olarak kullanılan And ülkesi, son zamanlarda cinayetlerde ve çete bağlantılı suçlarda keskin bir artış görüyor.

Ekvador'un en kalabalık şehri ve önemli bir ticaret merkezi olan Guayaquil'de olağanüstü hal ilan edildi.

Ekvador'da ekim ayından bu yana çete şiddeti nedeniyle ilan edilen dördüncü acil durum.

Ulusal Risk ve Acil Durum Yönetim Servisi'ne göre, sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamada sekiz ev yıkıldı.

Olay yerinden çekilen fotoğraflar, evlerin önlerinin soyulduğunu ve camları patlatılan arabaların kana bulandığını gösteriyor.