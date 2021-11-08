Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin liderleri, Mali ve Gine'deki askeri darbeler sonrası durumu ele almak üzere Gana'nın başkenti Akra'da olağanüstü zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrası yapılan açıklamada, Gine'de 5 Eylül'deki darbenin ardından hala askerlerin elinde bulunan devrik lider Alpha Conde'nin derhal hiçbir şart olmadan serbest kalması gerektiği belirtildi.

Ülkede demokratik seçimlerin 6 ay içinde gerçekleştirilmesi ve buna ilişkin detaylı takvimin bir an evvel belirlenmesi çağrısında bulunulan açıklamada, daha önce duyurulan, cunta üyelerine seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi yaptırımların hayata geçirileceği kaydedildi.

ECOWAS gelecek ay durumu tekrar değerlendirecek

ECOWAS, Mali ile ilgili de daha önce Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi kararlaştırılan seçim takvimine uyulması çağırısı yaptı.

Mali'deki cunta yönetiminin, ECOWAS'a seçimleri belirlenen sürede yapamayacaklarını belirten bir mektup ilettiği öğrenildi.

Bu kapsamda cunta üyelerine seyahat yasağı ve mal varlıklarını dondurma gibi yaptırımların derhal uygulanacağı vurgulandı.

ECOWAS ülkelerinin gelecek ay, tekrar bir durum değerlendirmesi yapmak üzere olağan şekilde toplanacağı bilgisi de paylaşıldı.

Mali hükümeti ile uluslararası toplum arasında "seçim takvimi" tartışması

Mali'de askerlerin yönetimindeki hükümetin, açıkça ifade etmese de seçimleri erteleyerek geçiş sürecini uzatmak istediği biliniyor.

Geçiş sürecinin başbakanı Choguel Maiga, eylülde, seçimlerin birkaç hafta ya da ay ertelenebileceğini söylemişti.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum, seçimlerin belirlenen tarihte yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Cunta ise kesin seçim tarihine, aralık ayında yapılacak ulusal istişareler sonucu karar verileceğini belirtiliyor.

Ülkede 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'taki kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah N'daw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamış, başbakanlığa da Maiga'yı getirmişti.