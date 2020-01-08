İran'ın ABD'ye misilleme yapmasından birkaç saat sonra, Ukrayna'ya gitmek üzere Tahran'dan havalanan bir yolcu uçağı düştü.

Uçağın düşmesinin ardından Ukrayna'nın Tahran Büyükelçiliği, olayın motor arızasından kaynaklandığını, terör eylemi ihtimali olmadığını açıkladı.

Ancak elçilik, kısa süre sonra bu açıklamaları için "resmi değildir" ifadesini kullandı.

Son olarak, Tahran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Enkaz bölgesinde bulunan Boeing 737 tipi uçağa ait 2 kara kutunun, Washington'a verilmeyeceği ifade edildi.

Tüm bu yaşananlar 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soru işaretlerini artırdı.

Kaynak: TRT Haber, AA