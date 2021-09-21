Sumiyama ve Kodama'nın 5 Kasım 1913'te Shodoshima adasında doğduğu belirtildi.

Kız kardeşlerin tescili, Japonya'da ulusal bir tatil olan Yaşlılara Saygı Günü ile aynı zamana denk gelecek şekilde yapıldı.

Salgın nedeniyle önlem olarak Japonya'nın farklı bölgelerinde yaşayan kız kardeşlere ayrı bakım evlerinde görevli personel tarafından sunulmak üzere resmi sertifikalar gönderildi.

Guinness tarafından yapılan açıklamaya göre, ikizler 1 Eylül'de yeni unvan sahipleri olarak tanındı. Sumiyama’nın 4 çocuğu, Kodama’nın ise 3 çocuğu var.

Daha önceki rekorun sahipleri Kin ve Gin ise, Ocak 2000'de Kin'in ölümünden bu yana 107 yıl 175 gün ile en yaşlı tek yumurta ikizi unvanını elinde tutuyordu.

Kin’in ardından Gin de 2001’de 108 yaşında hayatını kaybetti. İsimleri Japonca altın ve gümüş anlamına gelen Kin ve Gin, 1 Ağustos 1892'de Nagoya'da doğdu.

Guinness'e göre dünyada yaşayan en yaşlı kişi ise, 118 yaşındaki Japon kadın Kane Tanaka.