Dünyanın en yaşlı insanı 117 yaşında hayatını kaybetti

Japonya Sağlık Bakanlığı'na göre dünyanın en yaşlı insanı olan Miyako Chiyo pazar günü 117 yaşında hayatını kaybetti.

22 Mayıs 1901 tarihinde doğan Miyako Chiyo, Japonya'nın en yaşlı kadını Misao Okawa'nın Nisan 2015'te ölmesinden sonra, yaşayan en yaşlı kadın olmuştu.

Chiyo, Guinness Dünya Rekorları'nın onu yaşayan en yaşlı insan olarak kabul etmesinden birkaç gün sonra vefat etti.

Chiyo'yu, 'konuşkan tanrıça' olarak tanımlayan ailesi, onun sabırlı, kibar olduğunu, etrafına neşe getirdiğini, suşiyi sevdiğini ve kaligrafiye bayıldığını söylüyor.

En yaşlı kadın olarak onun halefi henüz Guinness tarafından resmen onaylanmadı.

Japonya'nın en yaşlı erkeği ünvanını ise 25 Temmuz'da 113 yaşına giren Masazo Nonaka taşıyor.

Kaynak: CNN