Dünyanın en büyük buzdağı karaya oturdu

Bölgedeki balıkçılar, büyük buz kütleleriyle mücadele etmek zorunda kalabileceklerini belirtiyor. Ayrıca, bölgede beslenen macaroni penguenlerinin gıda kaynaklarının azalabileceği ifade ediliyor. Ancak bilim insanları, eriyen buzdağının okyanusa büyük miktarda besin salarak deniz ekosistemini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor.

İngiltere Antarktika Araştırma Kurumu'ndan Prof. Nadine Johnston, "Bu, çöl ortasına büyük bir besin bombası bırakmak gibi," dedi. Bilim insanları, buzun içinde kilitli bulunan besinlerin erimeyle birlikte deniz yaşamını canlandıracağını düşünüyor.

40 yıllık bir yolculuk

Bu dev buzdağının hikayesi, 1986'da Antarktika'daki Filchner-Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopmasıyla başladı. Yıllarca okyanus akıntılarında sürüklenen buzdağı, Aralık ayında serbest kaldı ve daha sıcak sulara doğru ilerledi. "Buzdağının kaçınılmaz sonu erimektir. A23a'nın bu kadar uzun süre dayandığını ve sadece yüzde 25'ini kaybettiğini görmek çok şaşırtıcı," dedi Prof. Huw Griffiths.

Buzdağı erirken ekosistemi dönüştürecek

Bilim insanları, buzdağının okyanus tabanının üzerinde hareket ederken kayalara ve deniz tabanındaki ekosisteme zarar verebileceğini belirtiyor. Deniz mercanları, deniz salyangozları ve süngeçler gibi binlerce deniz canlısının yaşam alanını yok edebileceği belirtiliyor. Ancak uzun vadede, eriyen buzdağının okyanusa besin sağlayarak yeni deniz ekosistemlerinin oluşmasına katkı sağlayabileceği de vurgulanıyor.

İklim değişikliğiyla yeni buzdağılar oluşacak

Bilim insanları, iklim değişikliğiyla birlikte Antarktika'dan daha fazla buzdağının kopabileceğini ve bunların daha hızlı eriyerek okyanus ekosistemlerinde büyük değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor. Antarktika'daki buz tabakalarının istikrarsız hale gelmesi, hem deniz seviyelerinin yükselmesi hem de bölgedeki yaban hayatının etkileşimi açısından kritik bir konu olarak görülüyor.

Bilim insanları, buzdağının erimesini uydu görüntülerinden takip ederek ekosistemdeki değişiklikleri incelemeye devam edeceklerini belirtiyor. A23a'nın çevresinde oluşacak fitoplankton patlamaları, buzdağının okyanusa ne kadar besin sağladığını gösteren en önemli belirtilerden biri olacak.