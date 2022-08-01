Odesa limanından tahıl sevkiyatının başlaması uluslararası kamuoyunda olumlu karşılık buldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'ye teşekkür etti. Sevkiyata ilişkin çabaları takdir ettiğini söyleyen Guterres, "Türkiye'ye liderliği için minnettarım" dedi.

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg Odesa'dan ilk sevkiyatı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. "Müttefikimiz Türkiye'ye oynadığı çok önemli rol için teşekkür ediyorum." dedi.

Polonya'dan da Türkiye'ye teşekkür geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşen Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, tahıl koridoru konusunda varılan uzlaşıya ilişkin tebriklerini iletti.



AB ve İngiltere'den de "gıda krizini hafifletmeye yönelik önemli bir adım" açıklaması geldi.

"Rusya Odesa Limanı'nı tekrar bombalamamalı"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss gemilerin güvenli geçişinin sağlanması gerektiğini söyledi. "Rusya Odesa Limanı'nı tekrar bombalamamalı" dedi.

"Artan gıda krizinde bir umut ışığıdır"

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının önemine vurgu yaptı. İlk tahıl gemisinin Odessa Limanı'ndan ayrılmış olmasına ilişkini olarak, "Bu, artan gıda krizinde bir umut ışığıdır" açıklamasında bulundu.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov da tahıl ihracatı yapacak ilk geminin yola çıkmasının olumlu olduğunu söyledi. "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz" dedi.

Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo ise tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye'nin bölgesel güç olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Norveç: Gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İtalya, tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna'dan yola çıkmasından memnun

İtalya Dışişleri Bakanlığı, şubat sonundan bu yana ilk kez tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabında, "İtalya, ilk tahıl sevkiyatını gerçekleştirecek geminin Odessa Limanı'ndan hareket etmesini memnuniyetle karşılıyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için bu ihracatın mevcut taahhütler doğrultusunda devam etmesini sağlamak gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Fransa Türkiye’nin seferberliğinden memnun

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu sabah Ukrayna'nın Odessa limanından ilk tahıl yüklü geminin yola çıkmasının Ukrayna'dan tahıl ve gıda maddelerinin güvenli şekilde ihracını sağlayacak anlaşmanın uygulanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

BM himayesinde akdedilen anlaşmanın zaman içinde devam ettirilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Bu bağlamda Fransa, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin seferberliğini memnuniyetle karşılamakta." ifadesine yer verildi.

Ann Linde: Küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacak

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter’dan yaptığı açıklamada, tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

Kararlı çalışmaları için Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) ve BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı’na (UNCTAD) teşekkür eden Linde, İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Linde, ülkesinin, tahıl taşıyan geminin Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.