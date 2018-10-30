Dünyada Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Kırgızistan

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından Dasmiya Ayköl Ordo Otantik Restaurant'ta verilen resepsiyona, bakanlar, milletvekileri, bürokratlar, güvenlik güçleri temsilcileri, diplomatlar, sanat, kültür ve spor dünyasından isimler, akademisyenler, bilim adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türk vatandaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının seslendirilmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Resepsiyonda, Ahıska Türkleri Kafkas Dans Grubu, Anadolu Kız Meslek Lisesi Folklor Topluluğu ve Kırgız Seytek Folklor Dans topluluğu sahne alırken, ülkenin sevilen ses sanatçısı Yuliya Rutskaya da Türkçe şarkılar seslendirdi.

İngiltere

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında resepsiyon verildi. Yalçın, burada konuşma yaptı.



Nijerya

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Banjul Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Başkent Abuja'da düzenlenen resepsiyona Gambiya Balıkçılık Bakanı James Gomez, yabancı misyon temsilcileri, diplomatlar, siyasi ve askeri yetkililer, Nijeryalı sivil ile Türk vatandaşlar katıldı.

Resepsiyonda konuşan Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, Türkiye ile Gambiya arasındaki verimli ve ortak ilişkilerin devam edeceğini belirtti.

Fransa

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Fransa Senatosu Avrupa İle İlişkiler Komisyonu Başkanı Jean Bizet, Fransa Ulusal Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Stephane Teste, Fransa Ulusal Meclisi Silahlı Kuvvetler ve Ulusal Savunma Komisyonu Başkanı Jean-Jacques Bridey'in de aralarında bulunduğu çok sayıda milletvekili, yerel yönetici ve birçok ülkenin büyükelçisi, diplomatik temsilcisi ve askeri ataşeleri katıldı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, konuklara, kendilerini Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümü nedeniyle ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İsviçre

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Türk misyonları tarafından resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda yaptığı konuşmada, İsviçre'deki Türk vatandaşlarına seslendi.

Almanya

Almanya'nın Köln kentinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Katar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü, Katar'ın başkenti Doha'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asırlık sürede, kendi milli benliğini kaybetmeden muazzam bir dönüşümden geçtiğini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yürütülen reformlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini aldığını söyledi.

Bulgaristan

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğince resepsiyon verildi.

Başkentteki Ramada otelinde düzenlenen resepsiyona Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, Tarım Bakanı Rumen Porojanov, Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Ortodoks ve Katolik kiliselerin ruhani liderlerinin yanı sıra çok sayıda diplomat ve siyasetçi katıldı.

Resepsiyonda, iki ülkenin milli marşlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

İtalya

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Murat Salim Esenli’nin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Büyükelçi Esenli ve eşi Evren Esenli, Roma Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer ve Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Göktan Kahveci, davetlileri kapıda karşıladı.

Senegal

Senegai'in başkenti Dakar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Büyükelçi Nihat Civaner'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Senegal Jeoloji ve Maden Bakanı Aisatou Sophie Gladima, Senegalli üst düzey bürokratlar, çok sayıda yabancı diplomat ile ülkedeki Türk resmi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İsveç

Stockholm'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi. Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğinde düzelenen resepsiyona çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı.

Özbekistan

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer Özbek yetkililer ile çok sayıda yabancı misyon şefi ve davetlinin katıldığı resepsiyon, iki ülke ulusal marşının okunmasıyla başladı. Resepsiyonda Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, konuklarını karşıladı.

Özbekistan Milli Senfoni Orkestrası, Türk sanatçılar Melih Tepretmez ve Ayşe Nuray Çeviker konser verdi.

Kolombiya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Türkiye'nin Kolombiya Büyükelçisi Ece Öztürk'ün ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla resepsiyon verildi. Büyükelçi Öztürk, konuklarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA