Dünyada çocukların yüzde 93'ü kirli hava soluyor

Sanayi tesisleri, otomobiller, konutlar. Hava kirliliği her yıl milyonlarca kişinin ölümüne neden oluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı rakamlar hava kirliliğinin ulaştığı korkutucu boyutları gözler önüne serdi.

2 milyar çocuk kirli havaya maruz kalıyor

Buna göre, dünya genelinde çocukların yaklaşık yüzde 93'ü zehirli hava soluyor. Yani yaklaşık 2 milyar çocuk kirli havadan etkileniyor. Beyinleri zarar görüyor.

Binlercesi akut alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle ölüyor.

DSÖ Halk Sağlığı ve Çevre Direktörü Dr. Maria Neira, "Hamile bir kadın kirli havaya maruz kalırsa, erken doğum riski artar. Bebek düşük kilolu doğar. Ayrıca bu çocuklarda beynin gelişimi ile ilgili sorun yaşama riski ortaya çıkar." dedi.

Her yıl 600 bini çocuk 7 milyon kişi erken ölüyor

Her yıl 600 bini çocuk 7 milyon kişi kirli hava nedeniyle erken ölüyor. Erken ölümler çoğunlukla Asya ve Afrika'daki ülkelerde gerçekleşiyor.

Kalp rahatsızlıkları, felç ve akciğer kanseri gibi yetişkin hastalıklarının birçoğu da kirli hava kaynaklı.

Dünya Sağlık Örgütü, acil çözüm bulunması ve önlem alınması çağrısı yapıyor.

Kaynak: TRT Haber