Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley CNN International’a bir röportaj verdi.



Dünyadaki açlık sorununa dikkat çeken Beasley, Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson gibi dünyanın sayılı zenginlerine seslendi.

Musk'ın servetinin yüzde 2'siyle açlık sorunu bitebilir



Gıda Programı Direktörü, dünyada şu anda açlıktan ölebilecek 42 milyon insan olduğunu söyledi ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı örnek verdi.

Beasley, Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık sorunun bitebileceğini söyledi.



Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın net serveti yaklaşık 289 milyar dolar.

Pek çok ülke kıtlığın eşiğinde



ABD'li milyarderlerin servetleri, salgının başından bu yana daha da arttı.



Ülkedeki milyarderlerin toplam serveti bu ay 5 trilyon doları geçerken, küresel ısınma ve koronavirüs salgını gibi çeşitli krizler nedeniyle birçok ülke hala kıtlığın eşiğinde bulunuyor.