Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan BMDTÖ, 2022 yılı turizm verileri raporunu açıkladı.

Raporda, dünyanın tüm bölgelerinde turist sayısında artış olduğu, yaklaşık 1,5 milyar ile rekor kırılan salgın öncesindeki (2019) dünyadaki turist sayısıyla kıyaslama yapıldığında 2022'de 900 milyon ile yüzde 63'lük bir toparlanma olduğu belirtildi.

Salgın öncesi rakamların yüzde 83'ünü yakalayan Orta Doğu, turizmde 2019 verilerine en çok yaklaşan bölge oldu.

Geçen yıl 585 milyon ile en fazla turistin geldiği bölge olan Avrupa ise salgın öncesi rakamların yüzde 80'ine ulaştı.

Bu oran Afrika ve Amerika'da yüzde 65, Asya ve Pasifik'te yüzde 23 seviyelerinde kaldı.

Raporda, 2023 yılında turizme en çok etki edecek faktörlerden biri ekonomik kriz olarak gösterilerek, "Turistlerin, 2023'te daha az harcama, daha kısa yolculuklar ve daha yakın yerlere giderek daha temkinli bir tutum benimsemesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Dünya Turizm Örgütü'nün uzmanları, 2023 yılında dünyada turist sayısının ekonomik krizin gelişimine bağlı olarak salgın öncesi seviyelerin yüzde 80 ile yüzde 95'i arasında olacağı tahmininde bulundu.

Diğer yandan BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, yaptığı değerlendirmede, "Küresel ekonomik durum ve devam eden jeopolitik belirsizlik gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalsak da 2023'e dünya turizmi için iyimser bir yıl olarak bakıyoruz." dedi.

Pololikashvili, 2023'te ekonomik faktörlerin insanların seyahat etme alışkanlıklarına etki etmesinin beklendiğini, buna rağmen iç ve bölgesel turizmin güçleneceğini ifade etti.