İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Truss, Dünya Ticaret Örgütü'nün dünyanın her yerinden insanlar için çalıştığından emin olunması gerektiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü’nde reform gereksinimi olduğunu vurgulayan Truss, "Dünya Ticaret Örgütü çeyrek asrın üzerinde bir yaşa sahip ve Google daha henüz ilk internet sitesini kurmadan önce, 1995 yılında kuruldu” dedi.

"Örgüt hala eski dünyayı temsil ediyor"

Örgütün kurulduğu dönemde Çin ekonomisinin ABD ekonomisinin sadece onda biri seviyesinde olduğunu hatırlatan Truss, aradan geçen zamana rağmen örgütün halen eski dünyayı temsil etmeye devam ettiğini söyledi.

“1990’larda takılıp kalmak yerine, özellikle dijital ticaret, veri, çevre ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında, dünyayı şimdi olduğu gibi yansıtmamız gerekiyor.”

Truss, anlaşmazlıkların çözümü için var olan sistemlerin yeniden şekillendirilmesine ihtiyaç olduğunu anlattı. Adil olmayan endüstriyel teşviklerin ortadan kaldırılmasının ve şeffaflığın sağlanmasının gerektiğini söyledi.

Truss: Çin'e karşı sert tutum alınmalı

Toplantıya G7 ülkelerinin ticaret bakanlarının yanı sıra, Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Başkanı Dr. Ngozi Okonjo-Iweala da katıldı.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, The Financial Times Gazetesinde 31 Mart 2021 tarihinde yayımlanan röportajında ise İngiltere’nin küresel ortaklarının Çin’in adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı sert bir tutum alması gerektiğini vurgulamıştı.