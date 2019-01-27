Malezya hükumetinin İsrailli yüzücülere yönelik yasağı savunması üzerine İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Yönetim Kurulu, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta düzenlenecek şampiyonanın Malezya'da yapılmamasını kararlaştırdı.

Toplantının ardından basına konuşan IPC Başkanı Andrew Parsons, "Ev sahibi ülke, siyasi sebeplerden ötürü bir ülkenin sporcularını dışlıyorsa şampiyonaya başka bir ev sahibi aramanın dışında alternatifimiz yok" dedi.

Parsons, dünya şampiyonalarının tüm ülkelerden nitelikli sporculara açık olması gerektiğini vurgulayarak, "Paralimpik şampiyonaları dışlama değil, dahil etme arzusuyla motive olmuştur" diye konuştu.

Malezya'nın bu kararının hayal kırıklığına neden olduğunu aktaran Parsons, siyaset ve sporun birbirine karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

Malezya'nın İsrailli yüzücüleri ülkeye almama kararı

Malezya hükumeti 10 Ocak'ta, ev sahipliği yapacağı 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’na katılmak için vize başvurusu yapan İsrailli yüzücülerin ülkeye girişini yasaklama kararı almıştı.

Başbakan Mahathir Muhammed, hükumetin söz konusu kararın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer gelirlerse suç teşkil eder" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA