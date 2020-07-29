Ali Muhyiddin el-Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, çocukların hayatlarına mal olan açlık, kötü beslenme, hastalık ve fakirlikten kurtarılmaları için küresel ölçekte İslami ve insani bir kampanya başlatılması çağrısı yaptı.

Her yıl yaklaşık 10 milyon çocuğun hayatını kaybetmesi karşısında insanların kalplerinin bile titremediğini ve Yemen'de halihazırda 10 milyon çocuğun acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirten Karadaği, şu ifadeleri kullandı:

"Arap ve İslam dünyasında on binlerce milyarder olduğu halde Birleşmiş Milletler'in (BM) haberi bana çok acı verdi. Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, açlıktan ölenler bize sorulduğunda nasıl cevap vereceğiz... "

"Merhamet etmeyene merhamet olunmaz."

İçinde bulunulan zilhcce ayının ilk on gününde yapılan ibadet ve hayırların kıymetine dikkati çeken Karadaği, şunları kaydetti:

"Ümmete, ülkemizde yaşayan insanlara, akrabalarımıza karşı İslami merhametimiz ve olumlu milli ve vatani hislerimiz olsun. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz."

BM verilerine göre acil yardıma muhtaç çocuk sayısının 10 milyon olduğu Yemen'de dünyanın en büyük insani krizlerinden biri yaşanıyor ve nüfusun yüzde 80'i insani yardım ile korumaya ihtiyaç duyuyor.