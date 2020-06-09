Karadaği, Facebook sayfasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." hadisiyle bu fethe işaret ettiğini aktardı.

"İstanbul'un fethinin, Osmanlı işgali olarak tanımlanması husumette sınırları aşmak, tehlikeli bir yozlaşma ve Mısır Fetva Kurumu için bir utanç lekesidir." ifadesini kullanan Karadaği, bu tür açıklamaların, Mısır'daki dini kurumların politize oluşunun delili olduğunu vurguladı.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri ise Twitter hesabında, "Fetva Kurumu'nun açıklamasından sonra hakkı batıldan ayırt etme konusunda bir müphemlik kaldı mı?" ifadelerine yer verdi.