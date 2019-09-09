Dorian Kasırgası önce Bahamaları, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ni vurdu. Son olarak da Kanada'yı etkisi altına aldı.

Ülkede ağaçlar köklerinden söküldü, çatılar uçtu. Binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Kasırganın geçtiği Bahamalar'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Asya'da tayfunlar can aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'yu etkisi altına alan Faxai Tayfunu nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti. 40'tan fazla kişi yaralandı.

Tayfun bölgede geniş çaplı elektrik kesintisine neden oldu. Tren ve uçak seferleri askıya alındı.

Güney Kore'yi vuran Lingling Tayfunu, Kuzey Kore'yi de etkisi altına aldı. 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

460 ev ve 15 kamu binası zarar gördü. 46 bin 200 hektar tarım arazisinde ekili mahsul sulara gömüldü.

Güney Kore de başlayan LingLing Tayfunu'nun saatteki hızı yaklaşık 196 kilometreye kadar çıkmış, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Fas'ta ise selin yol açtığı otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Yaralanan 26 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA

