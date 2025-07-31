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Dünya
TRT Haber 31.07.2025 10:35

Dünya gözünü kapatırken, soykırımcı İsrail'in zulmü uzaydan görüntülendi

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze’deki kıtlık, uydu fotoğraflarına da yansıdı. Fransız Haber Ajansı'nın servis ettiği kareler açlığın yol açtığı izdihamı gözler önüne seriyor.

Dünya gözünü kapatırken, soykırımcı İsrail'in zulmü uzaydan görüntülendi

İlk karede boş alanın uydu fotoğrafını görüyorsunuz.

İkinci karede ise aynı bölgedeki yığılma dikkati çekiyor. Bu aslında yardım kamyonlarının etrafında uzayan 2 kilometrelik insan kuyruğu.

Dünya gözünü kapatırken, soykırımcı İsrail'in zulmü uzaydan görüntülendi

Bu üçüncü karede ise, o yığılmaya yakından bakınca, bir lokma yiyecek için sıraya giren Filistinliler görülüyor.

Dünya gözünü kapatırken, soykırımcı İsrail'in zulmü uzaydan görüntülendi

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 88'i çocuk 147 kişi hayatını kaybetti.

Dünya gözünü kapatırken, soykırımcı İsrail'in zulmü uzaydan görüntülendi

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.

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