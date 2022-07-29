Avrupa kıtasındaki bazı ülkeler ve ABD havaalanları son aylarda yaşanan kaos ve yoğunlukla gündemden düşmüyor. Koronavirüs ile geçen iki yılın ardından kısıtlamalar kaldırılınca seyahat etmek isteyen binlerce yolcu havaalanlarına adeta akın etti.

Pandemi dönemindeki işten çıkarmalar kaosun başlıca nedenlerinden

Tedbirler, yasaklar ve birçok değişikliğin gölgesinde geçen iki yıl... Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık sektörü oldu. Bu dönemde azalan uçuşlar nedeniyle çok sayıda kişi işten çıkarıldı. Şimdi havacılık sektörü elindeki eksik personelle, eskisinden daha yoğun bir trafikle baş etmeye çalışıyor.

Peki suç kimde? Havaalanları havayolu şirketlerini kapasitesinden fazla bilet satmakla, havayolları da havaalanlarını kısıtlı uçuş kapasitesine sahip olmakla suçluyor. Havacılık sektörü de hükümeti, pandemi sırasında sektörü yeterince desteklememiş olmasıyla suçluyor.

[Kaynak: AP ]

Havayolu şirketleri, havaalanları ve hükümetlerin açıklamaları da mağdur olan yolcuların yaralarını saramıyor.

On binlerce yolcu iptal olan, ertelenen, geciken uçuşlardan, kaybolan valizlerden şikayetçi.

United Airlines: “Havaalanlarında yaşanan kaosun yakın zamanda geçmesini beklemiyoruz.”

Amerikan havayolu United Airlines CEO’su Scott Kirby, havaalanlarında yaşanan kaosun yakın zamanda geçmesini ön görmediklerini açıkladı. Kirby aynı zamanda, uçak yolculuğu yapmanın keyifli olduğu dönemleri tekrar yaşamanın on iki ay sonra mümkün olabileceğini söylüyor.

Kanada’da da benzer durumlar hakim…

Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kanada'nın büyük havalimanlarındaki gecikmeleri ve tıkanıklığı izliyor ve olumlu sonuçlar veren çözümler uygulamak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz” demesi mağdur olan yolculardan tepki topladı.

Yolcular Alghrabra’nın açıklamasının altına yaptıkları yorumlarda, bu yaşananların çözülmesi için yalnızca ‘izleniyor’ olmasının yeterli olmadığını söyledi.

Havacılık sektörü yaşanan kaosun, yeterli sayıda çalışan olmaması, trafiğin eskisinden daha yoğun olması, havaalanlarının kapasitesinin yeterli olmaması vb. sebeplere bağlıyor.

[Kaynak: AP ]

Şimdilik alınan önlemse havaalanlarına alınacak yolcu kapasitesini ciddi oranda düşürmek oldu.

İptal olan uçuşların yanında bir de stresli çalışma koşullarından şikayetçi havaalanı personelinin istifa etmeyi düşünmesi gerginliği artıracak gibi.

Anlaşılan o ki, yolcular bir süre daha havaalanlarında keyifli vakit geçirmenin nasıl bir şey olduğunu unutacaklar.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu