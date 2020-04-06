Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünya genelinde 275 binden fazla kişi virüsü yendi
[Fotoğraf: AA]
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 275 bin 87 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.
İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 77 bin 78 kişi sağlığına kavuştu.
Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (40 bin 437), Almanya (28 bin 700), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 245) ve Fransa (16 bin 183) oldu.
Etiketler: koronavirüs iyileşen sayısı dünya geneliSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 20:14
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