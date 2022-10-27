"Küresel enerji fiyatlarında artış sürecek..."

Açıklama Dünya Bankası'ndan geldi.

Artan emtia fiyatları ve küresel resesyon endişeleri enerji fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl daha da artacağını, 2023'te ise düşeceğini öngördü.

Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünüm Raporu'nun ekim sayısını yayımladı.

Rapora göre enerji fiyatları bu yıl yüzde 59,1 artacak.

Önümüzdeki yıl ise enerji fiyatlarında yüzde 11,2'lik düşüş olacak.

Küresel büyümede keskin yavaşlama

Raporda küresel büyümedeki keskin yavaşlamaya dikkat çekildi.

Yaklaşan küresel resesyona ilişkin endişelerin emtia fiyatları üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Avrupa'da kış aylarında enerjinin ulaşılabilirliğine ilişkin endişelerin yoğunlaştığına dikkat çekildi.

Dünya Bankası'nın raporunda, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl yüzde 42 artışla ortalama 100 dolar seviyesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

2023'te ise yüzde 8 azalışla ortalama 92 dolara gerilemesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda değerli metallere ilişkin beklentiler de yer aldı.

Değerli metallere ilişkin fiyat endeksinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,6 azalması bekleniyor.

Altının ons fiyatının bu yıl yüzde 1,4, 2023'te de yüzde 4,2 azalacağı tahmin ediliyor.