Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Burundi'ye ekonomik kalkınması için yeni bir destek paketi sağlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, 150 milyon dolar büyüklüğe sahip sosyal koruma destek paketi, ülkedeki "son derece savunmasız" kişilere destek olmayı amaçlıyor.

Destek paketiyle, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Burundi'de yeni istihdam alanlarının sağlanması hedefleniyor.

Geçen yıl da 54 milyon dolar destek verildi

Dünya Bankası, geçen yıl 4 Mayıs'ta sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Burundi'ye 54 milyon dolar destek vermişti.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de nüfusun yüzde 80'i tarım sektöründe istihdam ediliyor.

Verilen destekle, ülke ekonomisinin kalkındırılması ve fakirliğin azaltılması öngörülüyor.