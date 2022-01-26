Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Burundi'ye 150 milyon dolarlık destek paketi
[Fotoğraf: AA]
Dünya Bankası, Afrika'nın en fakir ülkelerinden Burundi'ye 150 milyon dolarlık sosyal koruma destek paketini onayladı.
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Burundi'ye ekonomik kalkınması için yeni bir destek paketi sağlandığı duyuruldu.
Açıklamaya göre, 150 milyon dolar büyüklüğe sahip sosyal koruma destek paketi, ülkedeki "son derece savunmasız" kişilere destek olmayı amaçlıyor.
Destek paketiyle, ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Burundi'de yeni istihdam alanlarının sağlanması hedefleniyor.
Geçen yıl da 54 milyon dolar destek verildi
Dünya Bankası, geçen yıl 4 Mayıs'ta sağlık sektörünü iyileştirmek amacıyla Burundi'ye 54 milyon dolar destek vermişti.
Doğu Afrika ülkesi Burundi'de nüfusun yüzde 80'i tarım sektöründe istihdam ediliyor.
Verilen destekle, ülke ekonomisinin kalkındırılması ve fakirliğin azaltılması öngörülüyor.
Etiketler: Afrika Dünya Bankası
Son Haberler
- 01:59
- 01:53
- 01:45
- 01:33
- 01:31
Sıradaki Haber
İsrail casus yazılımı Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz