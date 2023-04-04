Bankadan yapılan açıklamada, İtalyan vatandaşı olan Bassani'nin daha önce Dünya Bankası Bütçe, Performans Değerlendirmesi ve Stratejik Planlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı anımsatıldı.

Bassani'nin Dünya Bankası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Doğu Asya ve Pasifik bölgelerinde strateji ve operasyon direktörü olarak görev yaptığı da belirtilen açıklamada, strateji, operasyon, esnek ve yenilikçi finansman ve bilgi hizmetlerinin sunulmasında bölgesel ekiplere stratejik liderlik ve destek sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, Bassani'nin kaynak seferberliği direktörü olarak da görev yaptığı ve bankanın en yoksullara yönelik fonu olan Uluslararası Kalkınma Birliği'nin ikmallerini yönettiği kaydedildi.

Bassani'nin Dünya Bankası'ndan önce OECD'de çalıştığı belirtilen açıklamada, Johns Hopkins Üniversitesi'nden uluslararası ekonomi alanında doktora derecesine sahip olduğu bildirildi.