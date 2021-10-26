Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ'den tek koşul olarak 'COVID-19 aşısı kanıtı istememe' tavsiyesi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
DSÖ Acil Durum Komitesi, üye ülkelere uluslararası seyahatlerde tek koşul olarak 'COVID-19 aşısı kanıtı' istememeleri tavsiyesinde bulundu.
DSÖ Acil Durum Komitesi, tüm ülkelere, örgütün acil kullanımına onay verdiği COVID-19 aşılarını tanımaları çağrısında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 18:06
- 17:59
- 17:51
- 17:46
- 17:45
Sıradaki Haber
DSÖ'den Hindistan'da üretilen Covaxin aşısına onay geliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz