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DSÖ'den Gazze'ye ilaç yardımı

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na ilaç sevkiyatına başladı.

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DSÖden Gazzeye ilaç yardımı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere sağlık bakanlığına ilaç tedariğine başladığını ifade etti.

Bu tür ilaçların eksikliğinin ciddi sosyal etkileri olduğunu belirten Kudra, ilk sevkiyatın 7 temel ilaç çeşidini ihtiva ettiğini, ikinci sevkiyatın da gelecek hafta içinde yapılacağını söyledi. 

Sağlık Bakanlığı geçen hafta, şizofren tedavisinde kullanılan klozapin ilacının bulunamaması nedeniyle bazı hastaların hastaneye yatırılmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle pek çok ilaç ve tıbbı malzemeye ulaşmada sıkıntı yaşanıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: DSÖ, gazze, filistin, ilaç
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