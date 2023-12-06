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Dünya
AA 06.12.2023 22:27

DSÖ'den, Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, görev süresi boyunca Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’na bağlı yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi ve ateşkesin sağlanması için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i desteklediğini duyurdu.

DSÖ'den, Gazze için Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderen Guterres'e destek

​​​​​​​Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan, Guterres'in BM Şartı'ndaki 99. maddesine atıfta bulunarak BMGK'ya gönderdiği mektuba ilişkin paylaşımda bulundu.

"Genel Sekreter Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği, 99. maddeyi hatırlatan ve ateşkes çağrısı yapan mektubunu destekliyorum." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, Gazze'nin sağlık sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, sağlık için barışa ihtiyacın olduğunu da vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı
BM Genel Sekreteri Guterres görevi süresince ilk kez Gazze için yetkisini kullandı

Mektupta Genel Sekreter Guterres, "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara" neden olduğunu belirtmişti.

Guterres, uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için etkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret ederek, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil" ifadelerini kullanmıştı.

BB Şartı 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.

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Antonio Guterres Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Gazze
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