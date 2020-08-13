Selin, çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olduğu belirtilen açıklamada, zarar gören aileler arasında sığınmacıların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca DSÖ'nün, selin halk sağlığına yönelik oluşturduğu riskleri ele almak ve bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yerel sağlık makamları ve sahada birlikte çalışılan yetkililerle koordinasyon içinde olduğu aktarıldı.

Yemen'de son 3 haftadır etkili olan sel nedeniyle çoğu İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde olmak üzere 174 kişi hayatını kaybetmişti.