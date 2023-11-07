DSÖ: Gazzeli doktorlar anestezi olmadan ameliyat ve amputasyon yapıyor

Tıbbi yardıma yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunan Dünya Sağlık Örgütü, 160'tan fazla sağlık çalışanının "yaralı ve hastalara bakım verirken görev başında öldüğünü" söyledi.

DSÖ'den Christian Lindmeier bir basın toplantısında, "Bunlar, bir şekilde hizmet düzeyini belli düzeyde tutmanın bir yolunu bulmaya çalışan, özveriyle sağlık sistemini ayakta tutan insanlardır." dedi.

İsrail bir aydır sivilleri hedef alıyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıların bir ay geride kaldı. 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 10 bini geçti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı.

İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.