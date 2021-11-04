Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 15:40Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
DSÖ alarm verdi: Avrupa'da yarım milyon ölüm görülebilir
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'daki üst düzey yetkilisi, kıtanın koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü ve şubat ayına kadar yarım milyon COVID-19 ölümü daha görebileceğini söyledi.
Avrupa bölge ofisi başkanı Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında, “Avrupa bölgesindeki 53 ülkede mevcut bulaşma hızı ciddi endişe verici” dedi.
DSÖ verilerine göre, COVID-19 hastalarının hastaneye yatışları sadece bir hafta içinde iki kattan fazla arttı.
Kluge, daha bulaşıcı Delta varyantı nedeniyle rekor seviyelere yaklaşan vakalarla Avrupa'nın bir yıl önce olduğu gibi koronavirüs pandemisinin merkez üssüne geri döndüğünü itiraf etti. "Aradaki fark, daha fazlasını bildiğimiz ve daha fazlasını yapabileceğimizdir” dedi.
Ancak, sağlık görevlilerinin virüsle mücadelede edindiği deneyime rağmen, güvenilir tahminler kıtanın 1 Şubat'a kadar yarım milyon COVID-19 ölümü daha" görebileceğini öne sürüyor .
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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