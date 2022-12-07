Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 17:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Drift yapmak isterken akaryakıt pompasına çarptı
ABD’nin New York kentinde bir sürücü drift yapmaya çalışırken akaryakıt pompasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yakıt pompası alev aldı. Sürücü yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışırken kontrolünü kaybeden sürücü akaryakıt pompasına çarptı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompasının bir anda alev aldığı ve sonrasında sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Sürücü suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı.
Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı.
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