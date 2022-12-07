ABD’nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışırken kontrolünü kaybeden sürücü akaryakıt pompasına çarptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompasının bir anda alev aldığı ve sonrasında sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Sürücü suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı.

Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı.