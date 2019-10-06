Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, 2 Ekim'de “Steinmeier" formülü metni üzerinde anlaşmaya sağlandığını duyurdu. Formülün uygulamaya konulacak olması Ukrayna’da büyük tepkilere yol açtı.

Anlaşmanın Rusya'ya teslim olmak anlamına geldiğini düşünen Ukraynalılar, sokaklara döküldü. “Teslime Karşı Koyma Hareketi”nin organize ettiği gösterilerin merkezi başkent Kiev oldu. Ancak Ukrayna'nın diğer kentleri de benzer protestolara sahne oldu.

[Donbas'ta seçim ihtimali Ukraynalıları sokağa döktü. Fotoğraf: Reuters]

Steinmeier formülüne göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta seçim yapılması öngörülüyor. Bunun için seçim yasasının yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ardından bölgedeki askeri gruplar geri çekilecek. Seçim, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından onaylanırsa sıra Donbas'a özel statü verilmesine gelecek.

[Donbas'ta seçim ihtimali Ukraynalıları sokağa döktü. Fotoğraf: Reuters]

Ukraynalıların sert bir şekilde karşı çıktığı bu formül için Rusya ısrarcı. Ukrayna ise Donbas'taki Rus-Ukrayna sınırının Ukrayna'ya dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.

[Donbas'ta seçim ihtimali Ukraynalıları sokağa döktü. Fotoğraf: Reuters]

Kaynak: TRT Haber