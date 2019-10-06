Donbas'ta seçim ihtimali Ukraynalıları sokağa döktü06 Ekim 2019 Pazar 18:47 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 19:04
Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Ukrayna'nın doğusunda olası bir seçim ihtimaline Ukraynalılar sert tepki gösterdi. Başta Kiev olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlendi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy, 2 Ekim'de “Steinmeier" formülü metni üzerinde anlaşmaya sağlandığını duyurdu. Formülün uygulamaya konulacak olması Ukrayna’da büyük tepkilere yol açtı.
Anlaşmanın Rusya'ya teslim olmak anlamına geldiğini düşünen Ukraynalılar, sokaklara döküldü. “Teslime Karşı Koyma Hareketi”nin organize ettiği gösterilerin merkezi başkent Kiev oldu. Ancak Ukrayna'nın diğer kentleri de benzer protestolara sahne oldu.
Steinmeier formülüne göre Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta seçim yapılması öngörülüyor. Bunun için seçim yasasının yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ardından bölgedeki askeri gruplar geri çekilecek. Seçim, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından onaylanırsa sıra Donbas'a özel statü verilmesine gelecek.
Ukraynalıların sert bir şekilde karşı çıktığı bu formül için Rusya ısrarcı. Ukrayna ise Donbas'taki Rus-Ukrayna sınırının Ukrayna'ya dahil edilmesi gerektiğini savunuyor.
Kaynak: TRT Haber