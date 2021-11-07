Haber Giriş: 7 Kasım 2021 Pazar 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukraynalı asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların 8 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.
Ayrılıkçıların Donbas'ın Pavlopil, Gnutove, Vodyane, Novozvanivka ve Piski bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.
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